Как получить удовольствие от шопинга

Покупать безопасно довольно сложно, особенно если речь идет о незнакомых интернет-магазинчиках, где частенько приходится полагаться лишь на порядочность продавца. Не всегда понятно, что и как делать – особенно если речь идет о ресурсах, расположенных за пределами Эстонии.

Онлайн-торговый центр Hansabay решает все эти проблемы. Потому что, во-первых, он говорит с вами на вашем языке. А во-вторых, гарантирует безопасность покупок. В-третьих, онлайн-шопинг превратится в увлекательное занятие.

- Как искать товар на Hansabay?

Итак, вы перешли на ресурс. Набрали название нужного товара в окне поиска. Рядом с выбранным товаром система тут же выдаст список всех продавцов, предлагающих его покупку. Причем будет выведена не только картинка, но и подробное описание всех условий: от спецификации товара до его стоимости и сопутствующих расходов, например, за доставку. А также срок ожидания. Вам останется лишь выбрать лучшее предложение, выбрать то, что подходит именно вам!

- Как проходит регистрация?

Очень быстро. Этим Hansabay отличается от многих ресурсов. Регистрация нового покупателя занимает не больше двух минут, все очень просто, от вас не потребуют никакой лишней информации. Кстати, сейчас каждую неделю среди новых зарегистрировавшихся покупателей проводятся розыгрыши СПА-пакетов. Еженедельно один из счастливчиков получает возможность отдохнуть либо в санатории Meresuu, либо в Estonia SPA Resort.

- Что делать после того, как выбор сделан?

Следующий шаг – кнопка «Купить», которая находится возле каждого товара. Отличие Hansabay в том, что ресурс не переадресует покупателя в другой интернет-магазин. Все покупки вы совершаете именно здесь. Это очень удобно, особенно если вам нужно приобрести несколько разных вещей. Вы просто выбираете товар, складываете его в свою виртуальную корзину, а затем разом все оплачиваете. Уникальности добавляет тот факт, что имеющуюся корзину товаров можно приобрести в рассрочку. Товары от разных продавцов могут быть оформлены одной рассрочкой платежей!

- Куда отправляются деньги покупателя?

Hansabay гарантирует полную безопасность покупок. У нас действует система депозита. Это значит, что деньги, заплаченные покупателем за покупки, в течение 14 дней остаются на счете Hansabay. И продавец их получает лишь тогда, когда покупатель подтвердит получение посылки и качество товара. Две недели – совсем небольшой срок. Некоторые фирмы, работающие с депозитными платежами, задерживают выплаты на куда более долгий срок. Этим мы выгодно отличаемся от многих других интернет-ресурсов.

- А если покупатель останется недоволен?

-Тогда нужно заполнить форму возврата товара и отправить его обратно продавцу. Как только продавец подтвердит получение товара, деньги переводятся на счет покупателя.

- Кто оплачивает транспортные расходы?

- Доставку и возврат товара оплачивает покупатель, выбрав наиболее удобный для себя способ, за исключением случаев, если продавец прислал бракованный товар.

Также продавец может предложить бесплатную доставку - полностью или начиная с определенной суммы покупки. В таком случае на товаре будет специальный значок.

- Действует ли здесь возможность возврата товара в течение 14 дней?

Да, согласно законодательству Европейского союза, если человек покупает товар в интернет-магазине, у него есть право в течение 14 дней вернуть покупку. Разумеется, она должна быть новой, неповрежденной, со всеми бирками, этикетками и в оригинальной упаковке.

- Что делать, если возникли какие-то вопросы или проблемы?

Обязательно свяжитесь со службой поддержки Hansabay и наша команда с удовольствием ответит на все ваши вопросы и незамедлительно займется решением проблемы.