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Галерея: веселые любители спорта в Нарве помогли фехтовальщикам-паралимпийцам

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Шуточными забегами в центре Нарвы отметил день смеха спортивный клуб Motus. Однако вполне нешуточные 220 евро были собраны участниками в благотворительных целях - на приобретение спортивного инвентаря для нарвских фехтовальщиков-паралимпийцев Дмитрия и Валентина Красиковых из нарвского спортклуба Florett.

Для братьев главной мечтой является участие в Паралимпиаде-2020 года в Японии. Все участники сегодняшнего веселого мероприятия дружно пожелали парням сил и удачи в достижении этой цели.

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