Галерея: веселые любители спорта в Нарве помогли фехтовальщикам-паралимпийцам

Шуточными забегами в центре Нарвы отметил день смеха спортивный клуб Motus. Однако вполне нешуточные 220 евро были собраны участниками в благотворительных целях - на приобретение спортивного инвентаря для нарвских фехтовальщиков-паралимпийцев Дмитрия и Валентина Красиковых из нарвского спортклуба Florett.