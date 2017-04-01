Галерея: веселые любители спорта в Нарве помогли фехтовальщикам-паралимпийцам
1 апреля 2017 г., 14:35
Шуточными забегами в центре Нарвы отметил день смеха спортивный клуб Motus. Однако вполне нешуточные 220 евро были собраны участниками в благотворительных целях - на приобретение спортивного инвентаря для нарвских фехтовальщиков-паралимпийцев Дмитрия и Валентина Красиковых из нарвского спортклуба Florett.
Для братьев главной мечтой является участие в Паралимпиаде-2020 года в Японии. Все участники сегодняшнего веселого мероприятия дружно пожелали парням сил и удачи в достижении этой цели.