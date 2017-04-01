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График: смотрите, у представителей каких профессий зарплаты в Эстонии растут быстрее всего

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Marko Saarm/ Sakala

Согласно данным Palgad.ee, в 2016 году зарплаты быстрее всего росли у кураторов и маклеров. В десятку также входят специалисты по животноводству и нянечки, пишет Postimees.

Palgad.ee – портал по изучению зарплат, которому более 50 000 человек предоставляют информацию о своих зарплатах. Цель портала — дать представлении о реальном уровне зарплат в Эстонии соискателям работы и работающим людям. Участие в исследовании и получении информации является бесплатным.

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