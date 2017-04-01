График: смотрите, у представителей каких профессий зарплаты в Эстонии растут быстрее всего

Palgad.ee – портал по изучению зарплат, которому более 50 000 человек предоставляют информацию о своих зарплатах. Цель портала — дать представлении о реальном уровне зарплат в Эстонии соискателям работы и работающим людям. Участие в исследовании и получении информации является бесплатным.