Керсти Кальюлайд: Эстония – не бедная страна

«Мы привыкли считать, что мы – бедная страна и поэтому не можем создать такую же хорошую социальную систему, как в более сильных странах. Мы – не бедная страна. Мы – страна со средними доходами и при разумных действиях можем очень многое себе позволить», - уверена президент.

По ее словам, некоторые жители Эстонии, которые никогда не жили в странах Западной Европы, беспокоятся о том, что в нашей стране жить хуже. «Это не так. Заброшенные регионы и более развитые большие центры существуют во всех государствах», - отметила Кальюлайд.

По ее словам, даже в самых успешных странах на периферии люди живут так же, как и в аналогичных местах у нас.

«Мы привыкли сравнивать абсолютные доходы. Однако если взять, например, цены на недвижимость, то жизнь в Эстонии благодаря чистой природе и отличной административной среде, сравнительно приятная», - отметила она.