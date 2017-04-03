Эстонский эксперт: недоброжелатели могут вытащить из вашего смартфона на Android практически все

"В случае операционной системы Android недоброжелатели могут "вытащить"через нее практически все. В изделиях на базе iOS этот процесс более ограничен", - объясняет архитектор решений в области безопасности Telia Айгар Кяйс в программе ETV+ "Актуальная камера+", сообщает Rus.err.ee.

"Очень часто пользователи android-устройств устанавливают на свои гаджеты магазины приложений из, т.н. третьих источников, т.е., которые были разработаны неизвестными программистами. В итоге риск заразить устройство вредоносной программой там выше - в такой среде их очень много", - отмечает Кяйс.