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Эстонский эксперт: недоброжелатели могут вытащить из вашего смартфона на Android практически все

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: JUSTIN SULLIVAN/AFP

Во всем мире растет число случаев заражения мобильных устройств вредоносными программами, и, по мнению экспертов, изделия на базе IOS более безопасны, чем смартфоны на Android.

"В случае операционной системы Android недоброжелатели могут "вытащить"через нее практически все. В изделиях на базе iOS этот процесс более ограничен", - объясняет архитектор решений в области безопасности Telia Айгар Кяйс в программе ETV+ "Актуальная камера+", сообщает Rus.err.ee.

"Очень часто пользователи android-устройств устанавливают на свои гаджеты магазины приложений из, т.н. третьих источников, т.е., которые были разработаны неизвестными программистами. В итоге риск заразить устройство вредоносной программой там выше - в такой среде их очень много", - отмечает Кяйс.

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