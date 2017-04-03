«Барселона» отказалась играть с «Динамо» на открытии арены в Петровском парке

«Мы разговаривали с „Барселоной“ по поводу проведения на стадионе „Динамо“ торжественного матча-открытия, который мог бы состояться в срок после чемпионата мира - 2018 и до начала сезона. Однако у каталонцев напряженный график, мы предлагали им приехать пусть даже не основным, а вторым составом, однако им эти сроки не подходят», - приводит слова Смирнова NEWSru со ссылкой на «Спорт-Экспресс».

Смирнов сообщил, что после отказа каталонцев ведутся переговоры с другими клубами, в частности с лондонским «Арсеналом». Он отметил, что именно «канониры» были одним из соперников бело-голубых в ходе послевоенного турне «Динамо» по Англии.

Футбольный стадион «Динамо» в Петровском парке был закрыт на реконструкцию в 2008 году. Работы планируют полностью завершить весной 2018 года.

Ранее сообщалось, что первый матч на новой арене состоится 22 октября нынешнего года, в день рождения легендарного вратаря «Динамо» Льва Яшина.