Видео: совершено первое в истории сальто вперед на машине
4 апреля 2017 г., 14:26
«Сумасшедший ученый» (Mad Scientist), как называет себя гонщик американского сериала Monster Truck Ли О'Доннелл действительно сумасшедший, так как ему первому в этом своеобразном виде спорта удалось сделать сальто вперед на огромном автомобиле.
Перед рекордным прыжком «ученый» проехал несколько кругов по арене, после чего последовал прыжок, пишет Rus.Tvnet. После него Monster Truck О'Доннелла мощностью в 1500 лошадиных сил приземлился на задние колеса. Водителю удалось с прогазовками на двух колесах доехать до следующего небольшого трамплина, где он и сделал сальто вперед. После этого автомобиль весом примерно в 5 тонн приземлился точно и уверенно.