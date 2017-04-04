Видео: совершено первое в истории сальто вперед на машине

Перед рекордным прыжком «ученый» проехал несколько кругов по арене, после чего последовал прыжок, пишет Rus.Tvnet. После него Monster Truck О'Доннелла мощностью в 1500 лошадиных сил приземлился на задние колеса. Водителю удалось с прогазовками на двух колесах доехать до следующего небольшого трамплина, где он и сделал сальто вперед. После этого автомобиль весом примерно в 5 тонн приземлился точно и уверенно.