Опубликованы имена опознанных жертв теракта в Санкт-Петербурге

Как сообщила пресс-служба СК РФ во вторник, опознаны 10 человек.

В списке погибших:

- Динара Алиева (08.10.1996)

- Максим Арышев (18.08.1996)

- Ксения Малюкова (11.09.1998)

- Ирина Медянцева (06.05.1966)

- Ангелина Свистунова (17.02.1990)

- Юрий Налимов (07.06.1945)

- Оксана Даниленко (03.10.1991)

- Лариса Щекина (02.06.1950)

- Денис Петров (27.12.1991)

- Мансур Сагадеев (27.08.2000 или 27.03.2000)

"Не представляется возможной визуальная идентификация еще четверых погибших, назначены генетические экспертизы", - говорится в сообщении СК РФ.

3 апреля в Санкт-Петербурге около 14:40 в вагоне поезда на перегоне станций метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" произошел взрыв. В результате взрыва погибли 14 человек, 49 пассажиров подземки госпитализированы. Согласно последним данным, возможным исполнителем теракта является уроженец города Ош (юг Киргизии), а ныне гражданин России Акбаржон Джалилов 1995 года рождения. Кроме этого, неразорвавшееся взрывное устройство было найдено на станции "Площадь Восстания". Оно было обезврежено специалистами.

В Петербурге объявлен трехдневный траур.