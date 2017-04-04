Опубликованы имена опознанных жертв теракта в Санкт-Петербурге

Следственный комитет РФ опубликовал список погибших в результате взрыва в метро Петербурга, личности которых уже установлены, сообщает "Интерфакс".
Как сообщила пресс-служба СК РФ во вторник, опознаны 10 человек.
В списке погибших:
- Динара Алиева (08.10.1996)
- Максим Арышев (18.08.1996)
- Ксения Малюкова (11.09.1998)
- Ирина Медянцева (06.05.1966)
- Ангелина Свистунова (17.02.1990)
- Юрий Налимов (07.06.1945)
- Оксана Даниленко (03.10.1991)
- Лариса Щекина (02.06.1950)
- Денис Петров (27.12.1991)
- Мансур Сагадеев (27.08.2000 или 27.03.2000)
"Не представляется возможной визуальная идентификация еще четверых погибших, назначены генетические экспертизы", - говорится в сообщении СК РФ.
3 апреля в Санкт-Петербурге около 14:40 в вагоне поезда на перегоне станций метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" произошел взрыв. В результате взрыва погибли 14 человек, 49 пассажиров подземки госпитализированы. Согласно последним данным, возможным исполнителем теракта является уроженец города Ош (юг Киргизии), а ныне гражданин России Акбаржон Джалилов 1995 года рождения. Кроме этого, неразорвавшееся взрывное устройство было найдено на станции "Площадь Восстания". Оно было обезврежено специалистами.
В Петербурге объявлен трехдневный траур.