Бум или не бум? Лопнет ли пузырь эстонской недвижимости?

Растут цены и увеличивается количество новых проектов. Может быть, история повторяется, и мы стоим на пороге нового бума недвижимости.
Людям, которые не связаны со сферой недвижимости профессионально, довольно сложно оценить, есть ли бум или еще нет. Однако многие семьи откладывают покупку дома или квартиры в надежде, что скоро пузырь лопнет и цены упадут.
Что же происходит в действительности? «Взвинчивание цен происходит благодаря спекулятивному вложению денег в определенную группу товаров с целью получения быстрой прибыли», - объясняет аналитик бюро недвижимости Uus Maa Ристо Вяхи. Что касается недвижимости, то вложившие в нее деньги стараются как можно быстрее получить их обратно, чтобы вложить их вновь. «Выигрывают самые быстрые и самые смелые», - говорит он.
Член правления LVM Kinnisvara Ингмар Саксинг добавляет, что хорошим показателем приближающегося бума также является быстрый рост цен и количества сделок на протяжении более длительного времени. «Так, предыдущему буму предшествовало постоянное повышение цен во много раз, например, на 10-20% ежемесячно», - привел он пример.
Бум можно предсказать
Руководитель портала KV.EE Тарво Теслон говорит, что в воздухе будто витает аромат грядущего бума, однако это не вызывает паники. «Сделок заключается больше среднего, новые разработки растут в приличном темпе и силуэт города усеян подъемными кранами», - перечисляет он явные признаки бума, но тут же добавляет, то, к счастью, ситуация все еще относительно здорова: «Быстрый рост цен происходил два-три года назад. Цены на недвижимость сейчас растут разумно, в том же темпе, что и зарплаты».
Саксинг также считает, что ситуация на рынке слегка напоминает бум, но есть и различия. «По-прежнему считается, что недвижимость продавать очень легко: стоит разместить рекламу или объявление на портале недвижимости, как тут же найдется денежный покупатель. Однако, сравнивая картину с предыдущим бумом, видим несколько иное: гораздо меньше бездумных покупок и неосторожно взятых кредитов, а также откровенно спекулятивных сделок».
Вяхи присоединяется к коллеге: «К счастью, больше нет спекулянтов, которые быстро покупали и тут же, пользуясь ростом цен, перепродавали недвижимость. Наоборот, разработчики, которые должны тонко чувствовать рынок, научились ждать».
Кризиса недвижимости не будет!
Слова «бум недвижимости» и «экономический кризис» идут рука об руку, поэтому даже вяло текущий бум вызывает у населения страх: неужели все будет плохо? Ингмар Саксинг говорит, что на ситуацию в настоящее время влияют другие факторы: «Наибольшая опасность сегодня связана с тем, что происходит за рубежом. Это выборы в США и Франции, Брекзит, засилье беженцев».
Но причин для паники нет, считают Вяхи и Теслон. «Если вы посмотрите интернет-страницы новых девелоперских проектов, то найдете довольно много скидок, льготных предложений и рекламных кампаний. Сейчас разработчик должен соблазнять покупателя, а не наоборот», - говорит Вяхи. Кроме того, по его мнению, не стоит бояться бесконечного повышения цен, так как есть предел стоимости квадратного метра, и люди прекратят покупать квартиры, если цены станут запредельными.
По словам Теслона, есть еще одно различие между сегодняшним днем и первым бумом: тогда банки легко давали кредиты, а потребители бездумно их брали. Сейчас взаимоотношения покупателей и кредитных учреждений стали более осмотрительными.