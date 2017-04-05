Овечкин, собравшийся на Олимпиаду, обошел по очкам в НХЛ Могильного

Хоккеисты "Вашингтона" в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:1 обыграли "Торонто". Шайбами в составе победителей отметились Ларс Эллер (15'), Кевин Шаттенкирк (31'), Нэйт Шмидт (49') и Том Уилсон (57').
Капитан столичного клуба Александр Овечкин принял участие в голевой комбинации, которая завершилась голом Шаттенкирка, пишет newsru.com.
Таким образом, Овечкин набрал 1033-е очко в НХЛ и обошел по данному показателю Александра Могильного, став вторым игроком в истории лиги по результативности среди россиян. Лидерство удерживает Сергей Федоров (1179 очков).
Ранее НХЛ объявила о том, что не собирается делать перерыв на время Олимпиады-2018, а также отпускать своих хоккеистов на Игры, однако вскоре Александр Овечкин дал понять, что планирует защищать флаг сборной России на хоккейном турнире в Корее.
"Я не изменил своего мнения и не буду. Это моя страна. Думаю, каждый хочет играть на Олимпиаде - это самая большая возможность в нашей жизни. Так что если кто-то скажет мне, чтобы я не ехал, меня это не волнует, я просто уеду", - заявил Овечкин, слова которого приводит ESPN.