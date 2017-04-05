Просто гениально: удобная маленькая кухня

Дизайнер кухонной мебели Хийе Хярм говорит, что проект этой кухни стал для нее настоящим вызовом. "Было нужно разместить на маленькой площади большое количество вещей: стиральную машину обычных размеров, интегрированную духовку, газовую панель, раковину, мусорное ведро. Вдобавок требовались шкафы для хранения посуды и бытовой химии. К тому же в помещении было два окна", - перечисляет специалист.

Чувствуете, каким твердым орешком стала для нее эта кухня? Стиральная машина заняла свое место в углу, среди напольных шкафов. Плиту выбрали двухкомфорочную, потому что большая никак и никуда не вмещалась.

Фото: www.köögikujundaja.ee

Было использовано много нестандартных решений. Например, если интегрированная духовка была стандартных размеров, рядом с ней была поставлена гораздо более узкая тумбочка, а на духовом шкафу организована рабочая поверхность. Так получилось максимально использовать полезную площадь.

Фото: www.köögikujundaja.ee

На другой стене, под наверными шкафчиками, установили узкую закрытую полку, где один край был приспособлен под полку для кулинарных книг, а другой - для винного шкафа.

Фото: www.köögikujundaja.ee

Фото: www.köögikujundaja.ee

Даже вытяжка была выбрана нетрадиционная: модель Elica Jasmine Pearl с угольным фильтром внешне гораздо больше походит на светильник, чем на вытяжной шкаф.

Фото: www.köögikujundaja.ee

В общем, в этой крошечной кухне есть все необходимое для приготовления еды и достаточно мест для хранения.

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