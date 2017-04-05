Просто гениально: удобная маленькая кухня

Если у вас маленькая кухня, а вы хотите, чтобы она была практичной и красивой, к ее дизайну нужно подойти особенно продуманно. Эта кухня может послужить хорошим примером.
Дизайнер кухонной мебели Хийе Хярм говорит, что проект этой кухни стал для нее настоящим вызовом. "Было нужно разместить на маленькой площади большое количество вещей: стиральную машину обычных размеров, интегрированную духовку, газовую панель, раковину, мусорное ведро. Вдобавок требовались шкафы для хранения посуды и бытовой химии. К тому же в помещении было два окна", - перечисляет специалист.
Чувствуете, каким твердым орешком стала для нее эта кухня? Стиральная машина заняла свое место в углу, среди напольных шкафов. Плиту выбрали двухкомфорочную, потому что большая никак и никуда не вмещалась.
Фото: www.köögikujundaja.ee
Было использовано много нестандартных решений. Например, если интегрированная духовка была стандартных размеров, рядом с ней была поставлена гораздо более узкая тумбочка, а на духовом шкафу организована рабочая поверхность. Так получилось максимально использовать полезную площадь.
Фото: www.köögikujundaja.ee
На другой стене, под наверными шкафчиками, установили узкую закрытую полку, где один край был приспособлен под полку для кулинарных книг, а другой - для винного шкафа.
Фото: www.köögikujundaja.ee
Фото: www.köögikujundaja.ee
Даже вытяжка была выбрана нетрадиционная: модель Elica Jasmine Pearl с угольным фильтром внешне гораздо больше походит на светильник, чем на вытяжной шкаф.
Фото: www.köögikujundaja.ee
В общем, в этой крошечной кухне есть все необходимое для приготовления еды и достаточно мест для хранения.
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