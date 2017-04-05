Поездка премьер-министра Юри Ратаса в Санкт-Петербург не дает покоя представителям EKRE

Яак Мадисон (Консервативная народная партия Эстонии) спросил, как этот визит повлияет на направление внешней политики Эстонии и какой сигнал это дает ЕС и нашим союзникам по НАТО, если премьер-министр Эстонии кардинально меняет предыдущее направление, установленное в отношениях с Россией, и предпочитает посетить Российскую Федерацию до того, как направиться в наши государства-соседи.

Ратас пояснил, что Эстонии исполняется 100 лет, и наши предки внесли огромный вклад в ее становление. «То, что в апреле 2017 года мы можем начать праздновать столетие нашей республики и продолжить празднование до 2 февраля 2020 года – безусловно их заслуга. Это, безусловно, работа наших бабушек и дедушек, прадедов и прабабушек», – сказал Ратас.

«Цель поездки в Санкт-Петербург всего одна: поддержать независимость Эстонской Республики, поддержать наше население, которое каждый день работает и строит эстонское государство, но также и для того, чтобы выразить благодарность тем сорока тысячам эстонцев, которые ровно 100 лет тому назад 8 апреля устроили в Петрограде демонстрации, требуя автономию для Эстонии, – подчеркнул Ратас. – Я считаю, что это событие и положило начало Эстонскому государству и его независимости. И это наиболее правильное место, та самая церковь Святого Иоанна Эстонской Республики, чтобы вспомнить события столетней давности в ходе богослужений, концертов и торжественных мероприятий».

Премьер-министр также ответил на вопрос Моники Хауканымм о введении в использование инфосистемы Департамента социального страхования (SKAIS) и на вопрос Кристы Ару об организации студенческого певческого праздника «Gaudeamus».

Министр здоровья и труда Евгений Осиновский ответил на вопрос Калле Паллинга о сфере управления министра, на вопрос Марта Хельме о случае коррупции в Больничной кассе, на вопрос Ээрика-Нийлеса Кросса о проблемах в сфере здравоохранения и на вопрос Андреса Аммаса о финансировании услуги телефонных консультаций, которые дают семейные врачи.