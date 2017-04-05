Фото: футболисты "Зенита" спустились в метро, чтобы почтить память жертв теракта

Игроки санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" в среду почтили память погибших при террористическом акте в городском метро.
После утренней тренировки игроки клуба возложили цветы к созданному у вестибюля станции "Технологический институт" мемориалу и почтили память жертв теракта минутой молчания.
Затем футболисты спустились в метро и проехали по маршруту "Удельная" - "Технологический институт".
"Футбольный клуб "Зенит" выражает глубокие соболезнования всем, кого коснулась эта трагедия", - говорится в сообщении пресс-службы команды.
Взрыв неустановленного устройства произошел 3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями петербургского метро "Технологический институт" и "Сенная площадь". Следственный комитет РФ квалифицировал происшествие как теракт, но проверяет и другие возможные версии. По последним данным Минздрава РФ, число жертв взрыва достигло 14 человек.