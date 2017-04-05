Желающим сдать экзамен на водительские права приходится ждать до двух месяцев

По словам главы экзаменационного центра Департамента шоссейных дорог Ристо Каземяэ, период ожидания варьируется в зависимости от времени года и категории экзамена. Быстрее всего на экзамен можно попасть зимой, когда желающих меньше всего, пишет Rus.Err.

Он добавил, что серьезной проблемой по-прежнему остается большое число переэкзаменовок, из-за чего удлиняется общая очередь. Так, за первые три месяца этого года почти половина из 4000 проэкзаменованных сдавали тест повторно.