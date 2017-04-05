Видео: Postimees протестировал новый сканер тела в Таллиннском аэропорту

Postimees решил протестировать в аэропорту новый сканер тела, который может определить предметы, которые отличаются от человеческой кожи и которые носят на теле или под одеждой.

Машина настолько мощная, что определяла отдельные центы, оставленные в заднем кармане штанов. Также не оставил без внимания сканер и находящуюся в кармане резинки для волос. Даже, когда все окончательно было вытащено из карманов, машина показывала, что что-то неправильно.

Поскольку сканер отличает от кожи человека различные вещи, он обратит внимание даже на складку из одежды на рукаве. Это означает, что с запрещенными предметами на самолет становится все сложнее попасть, а значит летать станет безопаснее.

Интересно и в то же время понятно, что в зависимости от пассажира необходимо выбирать различные программы. Мужчины и женщины не могут в силу физических различий проходить проверку в одном режиме, поскольку машина будет выдавать постоянно ошибку.

Через сканер не должны будут проходить все пассажиры, а только те, у которых запищит рамка металлодетектора. Люди могут выбрать, хотят ли они пройти дополнительный осмотр с помощью ручной проверки или сканера тела без физического контакта.

Стоит отметить, что машина абсолютно безопасна для здоровья человека. Также человека невозможно опознать по картинке и она никуда не сохраняется.