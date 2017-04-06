Ни украшения, ни возмещения: таллиннка, у которой с шеи сорвали золотую цепочку, ищет справедливости

Жительница Таллинна Алла Н. очень дорожила золотой цепочкой с крестиком, которую получила в подарок от мужчины. Ее ужасу не было предела, когда летом 2013 года средь бела дня в троллейбусе с ее шеи сорвали это украшение. Преступницу поймали и осудили, но вернуть подарок нашей героине так и не удалось. Остается она пока и без возмещения ущерба. Впрочем, обо всем по порядку.
В один теплый летний день, а именно 22 августа 2013 года, Алла ехала в троллейбусе. Все произошло внезапно. «Девица сорвала с моей шеи золотую цепочку с крестиком. Меня возмутило, как нагло она это сделала - средь бела дня. Я была в шоке! Цепочку с крестиком мне подарил мужчина. Если бы это была просто покупка, то ладно, но это подарок, которым я дорожила», - рассказывает Алла.
Она написала заявление в полицию, девушку, совершившую это преступление, быстро поймали и взяли под стражу. Только цепочки у нее уже не было. Пострадавшая оценила ущерб в 100 евро. «Потом я пожалела, что такую маленькую сумму указала. Был суд, виновную посадили в тюрьму. Оказалось, что от ее рук пострадали еще два человека. Мы втроем проходили по этому делу как потерпевшие. Если мне эти копейки не перечислили, значит, и они ничего не получили», - предполагает Алла.
Пресс-секретарь Пыхьяской окружной прокуратуры Каарель Каллас подтвердил, что в этом уголовном деле действительно фигурируют три эпизода, все они произошли в один день в Таллинне. «Во всех случаях злоумышленница срывала с пострадавших золотые украшения. В двух случаях она сделала это в общественном транспорте и в одном случае - на автобусной остановке. В результате этого преступления пострадавшим был нанесен ущерб в размере 100, 200 и 850 евро. Преспуницу поймали на следующий день, по ходатайству прокуратуры она была взята под стражу на время предварительного следствия», - заявил Каллас.
«В конце предварительного следствия прокуратура предъявила обвинения Янели 1992 года рождения», - добавил он. В судебном решении, с которым ознакомился портал Rus.Postimees, сказано, что она получила наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 7 месяцев и 3 дня. Также ее обязали возместить пострадавшим ущерб.
Читательница понимает, что украденную четыре года назад цепочку уже не вернуть, однако недоумевает, почему процесс возмещения ущерба так сильно затянулся. «Я обратилась к судебному исполнителю, но все без толку. Денег до сих пор нет. Никто ни за что не хочет отвечать!» - возмущается Алла, жалуясь на то, что судебный исполнитель за четыре года не смог востребовать долг с должницы.
Судебный исполнитель Арви Пинк, который занимается делом Аллы Н., утверждает, что проблема носит социальный характер, а не исполнительный, опровергая при этом все обвинения в неэффективности своей работы.
«Если появится возможность востребовать деньги с должника, судебный исполнитель это сделает. Это наша работа. Я не могу комментировать конкретный случай, но хочу заметить, что это социальная, а не исполнительная проблема. Вариантов, почему потерпевшая до сих пор остается без своих денег, много. Если должник получает минимальную зарплату, мы не можем ничего с него взять. Этот человек может вообще не работать или работать нелегально, тогда мы не знаем, сколько он зарабатывает. Также человек может находиться за границей, в таком случае мы вообще не располагаем информацией о его заработке. В конце концов, должники умирают. Что тогда поделаешь?» - перечислил варианты развития событий Арви Пинк.
«Есть такие люди, у которых невозможно ничего взять. Посмотрите, сколько человек в городе хочет получить муниципальное жилье. Наверное, среди них есть и должники, но им не с чего платить. Если безработица у нас будет ноль процентов, то и случаев возврата будет больше», - уверен он.
По словам Арви Пинка, по сравнению с другими странами, наша исполнительная система работает очень хорошо: «Исполнительный процент у нас - 50. Это очень хороший процент, между прочим. Да, остальные остаются без денег, так как у должников нет возможности заплатить».
Он добавил, что требование о возмещении ущерба подлежит взысканию в течение десяти лет, так что шансы у Аллы получить свои деньги все-таки еще есть.
Комментарий управляющего юридическим бюро Invictus Юри Асари и юриста Елены Ткачевой:
Если обязанное лицо не выполняет то, к чему его обязал суд или другое компетентное учреждение, надо обращаться к судебному исполнителю. Обязанности должника устанавливаются исполнительным документом, которым прежде всего являются вступившее в силу или подлежащее немедленному исполнению судебное решение. Полный перечень исполнительных документов приводится в Кодексе исполнительного производства.
Взыскатель сам может выбрать или заменить судебного исполнителя, а также получать от него информацию об исполнительном производстве, знакомиться с документами и получать их копии, представлять судебному исполнителю заявления и жалобы, в том числе оспаривать в суде решения судебного исполнителя.
Судебный исполнитель сообщает должнику о начале исполнительного производства и назначает срок добровольного исполнения (если должник выполнит требование в течение этого времени, то он должен оплатить только половину платы судебного исполнителя), а также предпринимает все необходимое для выполнения требование (арестовывает заработную плату, банковский счет или имущество должника и имеет право для покрытия обязательства продавать его имущество и т.д.).
Если должник находится в местах лишения свободы, тюрьма перечисляет удержанную часть заработка заключенного или иных поступающих ему денежных средств ежемесячно на служебный расчетный счет судебного исполнителя, направившего денежное требование для исполнения. Удерживаемая часть исчисляется в соответствии со статьей 44 Закона о тюремном заключении. Судебный исполнитель составляет для распределения удержанных с заключенного денежных сумм расчет и перечисляет деньги на счет взыскателя.
Если арест на денежное требование наложено несколькими судебными исполнителями в пользу нескольких взыскателей и поступивших от требования денежных средств недостаточно для удовлетворения всех взысканий, судебный исполнитель распределяет денежные суммы в соответствии с хронологической последовательностью поступления актов ареста в порядке, предусмотренном для распределения выручки от продажи движимых вещей (ч. 1 и 2 ст. 119 в Кодексе исполнительного производства).
Разумной альтернативы исполнительному производству мы не видим.