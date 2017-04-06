Ни украшения, ни возмещения: таллиннка, у которой с шеи сорвали золотую цепочку, ищет справедливости

В один теплый летний день, а именно 22 августа 2013 года, Алла ехала в троллейбусе. Все произошло внезапно. «Девица сорвала с моей шеи золотую цепочку с крестиком. Меня возмутило, как нагло она это сделала - средь бела дня. Я была в шоке! Цепочку с крестиком мне подарил мужчина. Если бы это была просто покупка, то ладно, но это подарок, которым я дорожила», - рассказывает Алла.

Она написала заявление в полицию, девушку, совершившую это преступление, быстро поймали и взяли под стражу. Только цепочки у нее уже не было. Пострадавшая оценила ущерб в 100 евро. «Потом я пожалела, что такую маленькую сумму указала. Был суд, виновную посадили в тюрьму. Оказалось, что от ее рук пострадали еще два человека. Мы втроем проходили по этому делу как потерпевшие. Если мне эти копейки не перечислили, значит, и они ничего не получили», - предполагает Алла.

Пресс-секретарь Пыхьяской окружной прокуратуры Каарель Каллас подтвердил, что в этом уголовном деле действительно фигурируют три эпизода, все они произошли в один день в Таллинне. «Во всех случаях злоумышленница срывала с пострадавших золотые украшения. В двух случаях она сделала это в общественном транспорте и в одном случае - на автобусной остановке. В результате этого преступления пострадавшим был нанесен ущерб в размере 100, 200 и 850 евро. Преспуницу поймали на следующий день, по ходатайству прокуратуры она была взята под стражу на время предварительного следствия», - заявил Каллас.

«В конце предварительного следствия прокуратура предъявила обвинения Янели 1992 года рождения», - добавил он. В судебном решении, с которым ознакомился портал Rus.Postimees, сказано, что она получила наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 7 месяцев и 3 дня. Также ее обязали возместить пострадавшим ущерб.

Читательница понимает, что украденную четыре года назад цепочку уже не вернуть, однако недоумевает, почему процесс возмещения ущерба так сильно затянулся. «Я обратилась к судебному исполнителю, но все без толку. Денег до сих пор нет. Никто ни за что не хочет отвечать!» - возмущается Алла, жалуясь на то, что судебный исполнитель за четыре года не смог востребовать долг с должницы.

Судебный исполнитель Арви Пинк, который занимается делом Аллы Н., утверждает, что проблема носит социальный характер, а не исполнительный, опровергая при этом все обвинения в неэффективности своей работы.

«Если появится возможность востребовать деньги с должника, судебный исполнитель это сделает. Это наша работа. Я не могу комментировать конкретный случай, но хочу заметить, что это социальная, а не исполнительная проблема. Вариантов, почему потерпевшая до сих пор остается без своих денег, много. Если должник получает минимальную зарплату, мы не можем ничего с него взять. Этот человек может вообще не работать или работать нелегально, тогда мы не знаем, сколько он зарабатывает. Также человек может находиться за границей, в таком случае мы вообще не располагаем информацией о его заработке. В конце концов, должники умирают. Что тогда поделаешь?» - перечислил варианты развития событий Арви Пинк.