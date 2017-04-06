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В Петербурге обезврежена бомба

Rus.Postimees.ee
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Санкт-Петербург. | ФОТО: Mihkel Maripuu

Взрывное устройство обезврежено в жилом доме в Санкт-Петербурге. Об этом журналистам сообщил глава администрации Невского района города Константин Серов.

"Взрывное устройство найдено, оно обезврежено", - цитирует его словам ТАСС.

По словам Серова, опасности уже нет. "Дана команда заселять жителей, до 7 этажа все обезврежено", - добавил он, уточнив, что на 8 и 9 этажах еще работают следователи.

Находящийся рядом с местом происшествия детсад работал, при этом в его актовом зале размещали эвакуированных жильцов.

Ранее ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ сообщал, что жильцы дома на Товарищеском проспекте в Петербурге эвакуированы из-за того, что в одном из жилых помещений обнаружен подозрительный предмет.

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