В Петербурге обезврежена бомба

"Взрывное устройство найдено, оно обезврежено", - цитирует его словам ТАСС.

По словам Серова, опасности уже нет. "Дана команда заселять жителей, до 7 этажа все обезврежено", - добавил он, уточнив, что на 8 и 9 этажах еще работают следователи.

Находящийся рядом с местом происшествия детсад работал, при этом в его актовом зале размещали эвакуированных жильцов.

Ранее ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ сообщал, что жильцы дома на Товарищеском проспекте в Петербурге эвакуированы из-за того, что в одном из жилых помещений обнаружен подозрительный предмет.