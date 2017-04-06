В Таллинне хотят создать морское такси

Организовать морское такси предполагается на навигационный сезон, который нынче частично совпадает с периодом председательствования Эстонии в ЕС, сообщила BNS горуправа. По условиям конкурса, услугу надо будет начать оказывать не позднее 29 мая и до 1 сентября. Такси должны курсировать между Летной гаванью, Старым портом и Пиритаским олимпийским парусным центром. Ходатайства принимают до 10 часов 17 апреля.

Автор предложения должен располагать квалифицированными работниками, его судно должно иметь свидетельство о безопасности мореплавания, в предложении следует указать цену билетов. Выиграет участник, предложивший наименьшую среднюю цену билета на трех маршрутах: Летная гавань - Старый порт, Старый порт - Пирита, Пирита - Летная гавань. Судно должно соответствовать установленным законом и подзаконными актами требованиям, иметь, как минимум, пассажирский салон на четыре человека, быть не старше 20 лет.