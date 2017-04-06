Вакра: важно не только убирать незаконные свалки, но и обеспечить удобный доступ к станциям приема отходов

Государство и город, по его словам, должны реагировать на проблемы в течение 48 часов.

На встрече с МуПо Вакра сделал доклад на тему экологии и ответил на вопросы чиновников. Были затронуты многие темы, включая регистрацию проезда в общественном транспорте и ликвидацию незаконных свалок.

«Незаконные свалки нужно убирать сразу же, как только становится о них известно. Местное самоуправление и государство должны суметь в течение 48 часов с ними разобраться, - сказал Вакра. - Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы мусор продолжал лежать: тогда он притягивает новый мусор – и свалка разрастается».

Кроме того, Вакра напомнил, что важно не только убирать свалки, но и обеспечить удобный доступ к станциям приема отходов. «Станции должны быть открыты с утра и до вечера круглый год, за исключением государственных праздников. Это стало бы для людей очень четким посылом: приходи, когда хочешь, наши двери всегда открыты. Именно для этого из бюджета текущего года местным самоуправлениям было выделено 2,2 млн евро, 640 000 из которых получил Таллинн».

По словам Вакра, там, где ситуация особенно плачевна, необходимо установить камеры. «Нарушителей нужно находить и привлекать к ответственности, и в этом вопросе мы в первую очередь надеемся на городских чиновников и муниципальную полицию», - заключил Вакра.