В Нью-Йорке покажут мюзикл об оккупации и депортации "Невинность"

Вчера в Нью-Йорке начались дни эстонской культуры, которые проходят уже в 47-й раз. В этом году дни культуры продлятся до 9 апреля, и на них выступят, например, Таллиннский городской театр с постановкой "Кто боится Вирджинию Вульф", хор WAF, La La Ladies, Отть Лепланд и Таня Михайлова.

Дни культуры откроются выставкой живописи Уно Хабакукка "Исчезающие черты" и экспозицией главного организатора дней культуры Кадри Напритсон-Акуна "47 лет дней культуры".

В рамках дней культуры, наряду со всеми прочими выступлениями, будут представлен мюзикл на эстонскую тематику "Невинность" авторства Дэвида Остина и Алари Коэля. Главные герои мюзикла - Альма и Тоомас, которых судьба бросает: его - в лагерь в Сибирь, а ее - в Париж и затем Нью-Йорк. Один из создателей мюзикла уверен, что в конце концов его поставят на Бродвее.

Также в рамках дней эстонской культуры прочтут лекции искусствовед Хейе Трейер, журналист и фотограф Прийт Весилинд и эксперт в области э-государства Эстонии Ханнес Асток. Будут показаны фильмы "Говорят, что помидорам нравится рок-музыка" и "Американское лето".