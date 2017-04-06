В марте чаще других политических партий СМИ Эстонии упоминали Центристскую партию

По данным мониторинга СМИ и анализа Station.ee, за Центристской партией по частоте упоминаний следовали Партия реформ (1195 упоминаний), Союз Отечества и Res Publica (1178 упоминаний), Социал-демократическая партия (1012 упоминаний), Консервативная народная партия Эстонии (729 упоминаний) и Свободная партия (669 упоминаний).

Из не представленных в Рийгикогу партий СМИ упомянули в марте Зеленую партию 57 раз,

Объединенную левую партию 33 раза, Партию народного единства 7 раз, Партию свободы Эстонии - Собрание земледельцев и Партию независимости Эстонии СМИ упомянули по три раза.

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