В марте чаще других политических партий СМИ Эстонии упоминали Центристскую партию

СМИ и интернет-издания Эстонии в марте чаще других политических партий упоминали Центристскую партию — в 2120 новостях и статьях.
По данным мониторинга СМИ и анализа Station.ee, за Центристской партией по частоте упоминаний следовали Партия реформ (1195 упоминаний), Союз Отечества и Res Publica (1178 упоминаний), Социал-демократическая партия (1012 упоминаний), Консервативная народная партия Эстонии (729 упоминаний) и Свободная партия (669 упоминаний).
Из не представленных в Рийгикогу партий СМИ упомянули в марте Зеленую партию 57 раз,
Объединенную левую партию 33 раза, Партию народного единства 7 раз, Партию свободы Эстонии - Собрание земледельцев и Партию независимости Эстонии СМИ упомянули по три раза.
Обзор Station.ee охватывает эстонскую и русскую печать, информагентство BNS и крупнейшие интернет-издания страны, а также телевидение и радио. Не учитываются материалы в городских, районных и волостных газетах.