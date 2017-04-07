"РусЛайн" начнет летать из Петербурга в Таллинн в мае

С воскресенья по пятницу воздушные суда авиакомпании будут летать в Таллинн дважды в день. По субботам "РусЛайн" будет выполнять один рейс.

Кроме того, с 29 мая компания возобновит рейсы из Петербурга в Вильнюс. Они будут выполняться пять раз в неделю до 13 июля, а затем - с 18 августа с такой же частотой. С 14 июля до 17 августа аэропорт Вильнюса будет закрыт на реконструкцию, поэтому самолеты будут направляться в Каунас.

Все перелеты будут осуществляться на воздушных судах Bombardier CRJ100/200, рассчитанных на 50 пассажиров.

Авиакомпания "РусЛайн" создана в 1997 году, сертификат эксплуатанта получила в 2003 году, выполняет регулярные и чартерные перевозки пассажиров в 40 пунктов назначения в 8 странах мира. Флот компании состоит из 20 самолетов Bombardier CRJ-100/200 и трех Embraer-120.