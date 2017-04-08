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СМИ рассказали об обнаружении взрывчатки во въехавшем в людей грузовике

Rus.Postimees.ee
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Теракт в Стокгольме. | ФОТО: Tomas Oneborg/SvD/TT/Svenska Dagbladet

​Сотрудники правоохранительных органов Швеции при осмотре обнаружили сумку со взрывчаткой в грузовике, который в пятницу, 7 апреля, въехал в толпу людей в Стокгольме. Об этом сообщает местный телеканал SVT со ссылкой на источники в полиции, передает РБК.

«Сумка со взрывчатым веществом была найдена в грузовике, который использовался в ходе террористической атаке вчера в Стокгольме, сообщили несколько источников в полиции», — следует из сообщения телеканала в обновляющейся онлайн-трансляции случившегося.

Автомобиль на высокой скорости врезался в толпу людей у торгового центра Ahlens Mall на одной из центральных пешеходных улиц города днем 7 апреля. Жертвами случившегося стали четыре человека, еще 15 пострадали. Злоумышленник угнал автомобиль, который потом использовал для совершения теракта.

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