СМИ рассказали об обнаружении взрывчатки во въехавшем в людей грузовике

«Сумка со взрывчатым веществом была найдена в грузовике, который использовался в ходе террористической атаке вчера в Стокгольме, сообщили несколько источников в полиции», — следует из сообщения телеканала в обновляющейся онлайн-трансляции случившегося.

Автомобиль на высокой скорости врезался в толпу людей у торгового центра Ahlens Mall на одной из центральных пешеходных улиц города днем 7 апреля. Жертвами случившегося стали четыре человека, еще 15 пострадали. Злоумышленник угнал автомобиль, который потом использовал для совершения теракта.