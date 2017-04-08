Maisons du Monde: новинки 2017 от французского бренда

Продукцию Maisons du Monde сложно назвать обыденным словом «вещи»: для каждого предмета интерьера подбираются оптимальные материалы, которые часто приходится привозить из разных уголков планеты, разрабатывается оригинальный дизайн. В каждом стуле, в каждом диване или статуэтке живет душа мастера, его оригинальное виденье человека и природы.

Фото: pufikhomes.com

Компания всегда бережно чтит великолепные традиции французского дизайна, но в то же время каждый раз пытается внести новое дыхание и добавить немного современных тенденций в свои интерьеры. Предлагаем отвлечься на минутку и насладиться порцией отменных домашних вдохновений! Переходите по ССЫЛКЕ и смотрите!