Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомПотребительЗдоровьеТехникаВаш домBидеоTMW
искать:
Более точный поиск

Maisons du Monde: новинки 2017 от французского бренда

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
ФОТО: pufikhomes.com

Портал Pufikhomes.com рассказывает о мебели французской компании Maisons du Monde, известной среди ценителей во всем мире.

Продукцию Maisons du Monde сложно назвать обыденным словом «вещи»: для каждого предмета интерьера подбираются оптимальные материалы, которые часто приходится привозить из разных уголков планеты, разрабатывается оригинальный дизайн. В каждом стуле, в каждом диване или статуэтке живет душа мастера, его оригинальное виденье человека и природы.

Фото: pufikhomes.com

Компания всегда бережно чтит великолепные традиции французского дизайна, но в то же время каждый раз пытается внести новое дыхание и добавить немного современных тенденций в свои интерьеры. Предлагаем отвлечься на минутку и насладиться порцией отменных домашних вдохновений! Переходите по ССЫЛКЕ и смотрите!

Наверх