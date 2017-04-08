Женщина застряла головой в дверях вагона: реакция прохожих поражает

«Если вы думали, что у вас плохой день, просто радуйтесь, что это не вы, но я просто пытаюсь понять, почему все проходят мимо, как будто ничего не происходит». Одноминутный клип, который стал вирусным и набрал почти 1,5 миллиона просмотров, опубликовал в Instagram человеком, который сидел в вагоне метро напротив.

На видео можно заметить, что мимо пострадавшей женщины равнодушно прошли пять человек, один из которых — работник метрополитена, пишет Rus.Tvnet. Однако представители транспортной службы утверждают, что сотрудник успокоил женщину, сказав, что ей сейчас помогут. Хотя по происходящему в ролике этого не видно.

"Хотя это печальный инцидент, пассажир смог безопасно выйти с помощью нашего оператора поезда. Поскольку двери были приоткрыты, не было опасности, что поезд тронется дальше", — прокомментировала ситуацию пресс-секретарь Нью-Йорксого метро Бет ДеФалько «The New York Post». После того как работник метро уведомил о ситуации машиниста поезда, они использовали ключ, чтобы открыть дверь и освободить женщину, сообщила пресс-служба.

Комментаторы, в отличии от очевидцев, не остались безучастными:

"Вы говорите, что никто не помогает женщине, но вместо того, чтобы самому помочь ей, вы решили снять про неё видео".

"Жестоко. Просто так грустно видеть, как изменилось человечество. Я бы, по крайней мере, остался бы с ней, чтобы успокоить, пока не придет помощь".