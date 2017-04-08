Глава МИД Великобритании отменил визит в Москву из-за химической атаки в Сирии

"Глава МИД Великобритании Борис Джонсон решил не отправляться в планировавшийся на 10 апрель визит в Москву", - цитирует заявление британского внешнеполитического ведомства "Интерфакс".

"Развитие событий в Сирии в корне изменилось, - приводятся в заявлении слова Джонсона. - Теперь мой приоритет - продолжать контакты с США и другими в преддверии встречи G7 10-11 апреля, чтобы наладить координированную международную поддержку перемирию (в Сирии - ИФ) и интенсифицировать политический процесс".

Он подчеркнул, что обсудил сложившуюся ситуацию с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. "Он, как и планировалось, посетит Москву и, после саммита G7, сможет передать это ясное и скоординированное послание российской стороне", - отметил глава британского МИД.

Британский министр отметил, что Лондон сожалеет, что Россия продолжает защищать режим Асада даже после атаки с применением химоружия против ни в чем не повинных мирных жителей. Мы призываем Россию сделать все возможное, чтобы добиться политического решения в Сирии и работать с остальным мировым сообществом над тем, чтобы шокирующие события прошлой недели (химическая атака - ред.) больше никогда не повторились.

Ранее посольство Великобритании в Москве подтвердило отмену визита на предстоящей неделе Джонсона в Москву.

В ночь на пятницу американские военные нанесли удар крылатыми ракетами "Томагавк" по сирийскому аэродрому "Шайрат". Как заявил президент США Дональд Трамп, именно оттуда была проведена недавняя химическая атака в провинции Идлиб, обернувшаяся многочисленными жертвами среди местного населения. Это стало первой прямой атакой Соединенных Штатов против позиций сирийского правительства и самым радикальным военным решением президента Трампа с момента его вступления в должность.