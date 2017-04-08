Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомПотребительЗдоровьеТехникаВаш домBидеоTMW
искать:
Более точный поиск

Луман раскритиковал эстонских политиков

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
ФОТО: Mihkel Maripuu

Председатель правления Эстонской торгово-промышленной палаты Тоомас Луман на весеннем балу сказал в своей речи, что политики ведут государство в канаву, сообщает ERR.

Луман сказал, что новая реальность такова, что изменения только лишь для собственного блага — путь к успеху.

«По крайней мере эстонские политики считают так. Важно, чтобы мотор машины работал, и неважно, куда эта машина в конечном итоге приедет. Даже если в канаву, важно, чтобы можно было ехать», - сказал Луман.

Наверх