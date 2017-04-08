Луман раскритиковал эстонских политиков
8 апреля 2017 г., 21:55
Председатель правления Эстонской торгово-промышленной палаты Тоомас Луман на весеннем балу сказал в своей речи, что политики ведут государство в канаву, сообщает ERR.
Луман сказал, что новая реальность такова, что изменения только лишь для собственного блага — путь к успеху.
«По крайней мере эстонские политики считают так. Важно, чтобы мотор машины работал, и неважно, куда эта машина в конечном итоге приедет. Даже если в канаву, важно, чтобы можно было ехать», - сказал Луман.