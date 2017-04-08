Луман раскритиковал эстонских политиков

Луман сказал, что новая реальность такова, что изменения только лишь для собственного блага — путь к успеху.

«По крайней мере эстонские политики считают так. Важно, чтобы мотор машины работал, и неважно, куда эта машина в конечном итоге приедет. Даже если в канаву, важно, чтобы можно было ехать», - сказал Луман.