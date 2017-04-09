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Ход котом: пушистый пиар прославил Нила Ушакова на весь мир (видео)

Rus.Postimees.ee
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Нил Ушаков. | ФОТО: INTS KALNINS/REUTERS

«То чувство, когда ты ищешь статьи про Латвию в иностранных СМИ и десять раз находишь Нила Ушакова с котиком», - рассказывают пользователи соцсетей.

Они тут же отметили, что ход котом - это верный ход, кому же не нравятся усатые-полосатые, отмечает Rus.TVNET.

Напомним, что мэр Риги Нил Ушаков в прямом эфире отвечал на волнующие многих рижан вопросы, когда в камере оказался кот.

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