Ход котом: пушистый пиар прославил Нила Ушакова на весь мир (видео)Rus.Postimees.eeПОДЕЛИТЬСЯ В ФЕЙСБУКЕКОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮПОДЕЛИТЬСЯ СТАТЬЕЙ 9 апреля 2017 г., 09:54Нил Ушаков. | ФОТО: INTS KALNINS/REUTERS«То чувство, когда ты ищешь статьи про Латвию в иностранных СМИ и десять раз находишь Нила Ушакова с котиком», - рассказывают пользователи соцсетей.Они тут же отметили, что ход котом - это верный ход, кому же не нравятся усатые-полосатые, отмечает Rus.TVNET.Напомним, что мэр Риги Нил Ушаков в прямом эфире отвечал на волнующие многих рижан вопросы, когда в камере оказался кот.женщина метро нью-йорк прохожиеПОДЕЛИТЬСЯ В ФЕЙСБУКЕ ПОДЕЛИТЬСЯ В ТВИТТЕРЕ ОТПРАВИТЬ ПО Э-ПОЧТЕ