Ход котом: пушистый пиар прославил Нила Ушакова на весь мир (видео)

Они тут же отметили, что ход котом - это верный ход, кому же не нравятся усатые-полосатые, отмечает Rus.TVNET.

Напомним, что мэр Риги Нил Ушаков в прямом эфире отвечал на волнующие многих рижан вопросы, когда в камере оказался кот.