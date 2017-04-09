Стена из цветов: жители Стокгольма чтят память жертв теракта (фото)
9 апреля 2017 г., 11:55
Тысячи людей соберутся сегодня в центре Стокгольма, чтобы почтить память жертв теракта, произошедшего в эту пятницу. Тысячи людей планируют прийти на площадь Сергельсторг в два часа дня.
Шведская полиция выступила сегодня с заявлением, что опознаны тела трех из четырех погибших в теракте, сообщает Postimees.ee.
Ранее шведская газета Expressen написала, что среди погибших оказалась 11-летняя девочка, которую семья разыскивала после теракта.
В результате наезда грузовика погибли четыре человека, 15 человек получили травмы разной степени тяжести.