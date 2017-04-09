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Стена из цветов: жители Стокгольма чтят память жертв теракта (фото)

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: JONAS EKSTROMER/AFP/Scanpix

Тысячи людей соберутся сегодня в центре Стокгольма, чтобы почтить память жертв теракта, произошедшего в эту пятницу. Тысячи людей планируют прийти на площадь Сергельсторг в два часа дня.

Шведская полиция выступила сегодня с заявлением, что опознаны тела трех из четырех погибших в теракте, сообщает Postimees.ee.

Ранее шведская газета Expressen написала, что среди погибших оказалась 11-летняя девочка, которую семья разыскивала после теракта.

В результате наезда грузовика погибли четыре человека, 15 человек получили травмы разной степени тяжести.

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