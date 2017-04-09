EKRE: членство Эстонии в ЕС требует нового референдума

В своем заявлении EKRE декларирует, что своей политической целью партия ставит сохранение эстонского менталитета, развитие государства и нации и обеспечение благосостояния коренного народа.

«Мы с тревогой следим за развитием событий в Европейском Союзе и видим опасность нашему национальному выживанию в случае, если идущая сейчас концентрация власти в руках Еврокомиссии продолжится», - отмечается в заявлении.

По оценке EKRE, будущему Европейского Союза угрожает не столько предстоящий Брекзит — выход Великобритании из сообщества, сколько следующие за ним попытки превратить ЕС в гигантское государство.

«Совершенно очевидно, что из такого союза начнут выходить целыми рядами народы, которые любят свободу», - подчеркивается в заявлении съезда EKRE.