Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомПотребительЗдоровьеТехникаВаш домBидеоTMW
искать:
Более точный поиск

Рыбак обнаружил в море труп мужчины

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Полиция. Фото иллюстративное | ФОТО: Eduard Laur

Профессиональный рыболов сообщил в пятницу, 7 апреля, примерно в 13 часов полиции, что нашел в Пярну в море в километре от берега труп с признаками разложения, пишет Pärnu Postimees.

Полиция вытащила труп мужчины на берег и обнаружила, что на умершем человеке нет ни украшений, ни предметов, ни татуировок, благодаря которым его можно было бы идентифицировать.

Труп был доставлен судмедэксперту для вскрытия.

Наверх