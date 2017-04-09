Рыбак обнаружил в море труп мужчины

Рыбак обнаружил в море труп мужчиныRus.Postimees.eeПОДЕЛИТЬСЯ В ФЕЙСБУКЕКОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮПОДЕЛИТЬСЯ СТАТЬЕЙ 9 апреля 2017 г., 20:53Полиция. Фото иллюстративное | ФОТО: Eduard LaurПрофессиональный рыболов сообщил в пятницу, 7 апреля, примерно в 13 часов полиции, что нашел в Пярну в море в километре от берега труп с признаками разложения, пишет Pärnu Postimees.Полиция вытащила труп мужчины на берег и обнаружила, что на умершем человеке нет ни украшений, ни предметов, ни татуировок, благодаря которым его можно было бы идентифицировать.Труп был доставлен судмедэксперту для вскрытия.море полиция рыбак трупПОДЕЛИТЬСЯ В ФЕЙСБУКЕ ПОДЕЛИТЬСЯ В ТВИТТЕРЕ ОТПРАВИТЬ ПО Э-ПОЧТЕ