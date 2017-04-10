Чехол от Apple AirPods 2 превратят в зарядку для Apple Watch и iPhone

Например, чехол от беспроводных наушников Apple AirPods второго поколения в одном из документов обрел свойства беспроводной зарядки для "умных" часов Apple Watch и iPhone. Как известно, в iPhone 7S, 7S Plus и iPhone 8 будет реализована система беспроводной зарядки аккумулятора, а значит чехол от наушников вполне может быть совместим с новыми гаджетами Apple, пишет 4pda.ru.

Apple опубликовала целый перечень будущих устройств, которые можно будеит зарядать с помощью чехла от новых наушников:

портативные музыкальные проигрыватели (устройства MP3 и устройства iPod компании Apple);

портативные видеоплееры (портативные проигрыватели DVD);

сотовые телефоны (смартфоны, например, iPhone компании Apple);

видеокамеры, цифровые фотоаппараты;

проекционные системы (голографические проекционные системы);

игровые системы;

карманные компьютеры, а также планшеты (устройства Apple iPad);

ноутбуки (MacBook компании Apple) и другие мобильные компьютеры.

Особое внимание обращает присутствие в перечне неких проекционных систем, слухи о которых ходят уже довольно давно. Компания якобы работает над фирменной системой дополненной реальности, которая дебютирует уже в этом году.

Новые AirPods 2 могут быть представлены в сентябре с юбилейным смартфоном Apple. К сожалению, о емкости батареи ничего не сообщается. Для сравнения, емкость аккумулятора в чехле AirPods первого поколения составляет 398 мАч.