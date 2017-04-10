Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомПотребительЗдоровьеТехникаВаш домBидеоTMW
искать:
Более точный поиск

Чехол от Apple AirPods 2 превратят в зарядку для Apple Watch и iPhone

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Apple iPhone7 | ФОТО: Beck Diefenbach/REUTERS

В конце марта американское ведомство по патентам и товарным знакам опубликовало более 250 документов за авторством Apple. Описанные в них концепты "яблочных" устройств вполне могут стать реальностью.

Например, чехол от беспроводных наушников Apple AirPods второго поколения в одном из документов обрел свойства беспроводной зарядки для "умных" часов Apple Watch и iPhone. Как известно, в iPhone 7S, 7S Plus и iPhone 8 будет реализована система беспроводной зарядки аккумулятора, а значит чехол от наушников вполне может быть совместим с новыми гаджетами Apple, пишет 4pda.ru.

Apple AirPods 2

Apple опубликовала целый перечень будущих устройств, которые можно будеит зарядать с помощью чехла от новых наушников:

  • портативные музыкальные проигрыватели (устройства MP3 и устройства iPod компании Apple);
  • портативные видеоплееры (портативные проигрыватели DVD);
  • сотовые телефоны (смартфоны, например, iPhone компании Apple);
  • видеокамеры, цифровые фотоаппараты;
  • проекционные системы (голографические проекционные системы);
  • игровые системы;
  • карманные компьютеры, а также планшеты (устройства Apple iPad);
  • ноутбуки (MacBook компании Apple) и другие мобильные компьютеры.

Особое внимание обращает присутствие в перечне неких проекционных систем, слухи о которых ходят уже довольно давно. Компания якобы работает над фирменной системой дополненной реальности, которая дебютирует уже в этом году.

Новые AirPods 2 могут быть представлены в сентябре с юбилейным смартфоном Apple. К сожалению, о емкости батареи ничего не сообщается. Для сравнения, емкость аккумулятора в чехле AirPods первого поколения составляет 398 мАч.

Наверх