Спор ТУ и строительной фирмы по поводу библиотеки, очевидно, продолжится в суде

Последние три месяца университет и YIT Ehitus пытались выяснить, как далеко строительная фирма продвинулась с ремонтом библиотеки и сколько ей за это необходимо заплатить. Это означает, что до конца этого года надеяться на открытие библиотеки не стоит.

В конце марта университет отправил фирме очередное компромиссное предложение. По словам университета, та на него не ответила и вместо поиска компромисса стала угрожать университету судом.

На это университет выдвинул против YIT требование по банковской гарантии на сумму 670 000 евро. Эту сумму YIT гарантировал банку до начала строительства. Поскольку университет считает, что условия договора существенно нарушены, он требует у фирмы депозит.

По словам главы отдела недвижимости ТУ Хейки Пагеля, основной спор ведется вокруг того, сколько университет должен заплатить за проделанную работу.

Он не захотел уточнить сумму, но заметил, что она не слишком велика и составляет менее миллиона. Общая стоимость реконструкции библиотеки составляет 6,7 млн евро. По его словам, важен принцип: даже если студенты настойчиво требуют открытия библиотеки, как общественная организация университет не может одобрить плохо сделанную работу.

“Подумайте, какой сигнал мы подали бы общественности, если бы полностью пошли навстречу требованиям YIT и заплатили бы им за бракованную продукцию, чего они хотят. Мы не можем одобрить подобные нарушения на строительном рынке. Это позиция, основанная на ценностях», - заметил Пагель, добавив, что последнее компромиссное предложение университета и без того было большим шагом навстречу и на большее надеяться не стоит.

По словам Пагеля, очень большую часть уже проделанной работы необходимо переделать, поскольку качество не выдерживает критики. «Одно дело – субъективные споры, другое – явные строительные ошибки: наклоны не в ту сторону, двери разной глубины, использована неправильная строительная пена», - перечислил Пагель, выразив удивление тем, что международная компания допускает столько брака в работе.

Представитель YIT Ehitus не захотел пока комментировать ситуацию для прессы, заявив, что информация о недостатках работы для них новая, в связи с чем им необходимо еще раз ее проанализировать.

Ранее представлявшая фирму присяжный адвокат Кристина Ууэтоа-Теппе заявляла, что университет не соблюдает договор и уклоняется от сотрудничества.