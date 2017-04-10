Галерея: Русский бал прошел с большим энтузиазмом
10 апреля 2017 г., 15:57
Фотограф-любитель Владимир Мюллер, ежегодно снимающий традиционный Русский бал в Тарту, прислал в редакцию Postimees свою подборку фотографий с красочного мероприятия.
Восьмого апреля в концертном зале «Ванемуйне» прошел 19-й Русский бал, который тартуская русская община проводит с большим энтузиазмом и который высоко ценят его гости, специально ради мероприятия приезжающие из Таллинна, Риги, Валмиеры, Цесиса, Санкт-Петербурга и Пскова.
Бал начался с исторического танца, выступали ансамбли народного танца и песни. Также свое шоу представили публике танцоры-спортсмены. Публика получила возможность станцевать полонез и мазурку. Праздник завершился за полночь.