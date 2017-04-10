Галерея: Русский бал прошел с большим энтузиазмом

Восьмого апреля в концертном зале «Ванемуйне» прошел 19-й Русский бал, который тартуская русская община проводит с большим энтузиазмом и который высоко ценят его гости, специально ради мероприятия приезжающие из Таллинна, Риги, Валмиеры, Цесиса, Санкт-Петербурга и Пскова.

Бал начался с исторического танца, выступали ансамбли народного танца и песни. Также свое шоу представили публике танцоры-спортсмены. Публика получила возможность станцевать полонез и мазурку. Праздник завершился за полночь.