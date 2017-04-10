В пустующем доме нашли мумию неизвестного

Окно в доме было разбито, тело лежало на кровати под одеялом. Вероятно, смерть наступила несколько месяцев назад, потому что тело успело мумифицироваться. Полиция отправила тело на экспертизу, чтобы выяснить причину смерти. Признаки насилия или какие-либо внешние повреждения на теле отсутствуют.

Владельцы дома в последний раз проверяли его прошлым летом. После этого здание пустовало.

Пока полиция не идентифицировала умершего.