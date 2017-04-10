Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомПотребительЗдоровьеТехникаВаш домBидеоTMW
искать:
Более точный поиск

В пустующем доме нашли мумию неизвестного

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
ФОТО: Marko Suurmägi

В начале апреля житель Вильяндимаа решил проверить принадлежащий его семье пустующий дом в деревне Карула и обнаружил там лежавшее в кровати тело неизвестного, пишет Sakala.

Окно в доме было разбито, тело лежало на кровати под одеялом. Вероятно, смерть наступила несколько месяцев назад, потому что тело успело мумифицироваться. Полиция отправила тело на экспертизу, чтобы выяснить причину смерти. Признаки насилия или какие-либо внешние повреждения на теле отсутствуют.

Владельцы дома в последний раз проверяли его прошлым летом. После этого здание пустовало.

Пока полиция не идентифицировала умершего.

Наверх