СМИ сообщили новые подробности о россиянине, подложившем бомбу в Осло

Как стало известно, подросток прибыл с родителями в Норвегию в 2010 году. Адвокат Осе Карине Сигмонн утверждает, что подозреваемый негативно относится к террористической организации "Исламское государство". На допросе он сообщил, что никаких терактов не планировал. Своей вины подросток не признает, объясняя закладку бомбы "мальчишеской шалостью", сказала защитник.

Фамилию россиянина полиция не называет, так как он является несовершеннолетним и ему пока не предъявлено обвинение. По данным следствия, молодой человек входил в группу радикальных исламистов. По словам главы Полицейской службы безопасности (PST) Бенедикте Бьернланд, задержанного подозревают в хранении взрывчатых веществ.

Ранее сообщалось, что россиянин был задержан вечером 8 апреля по подозрению в закладке в центре Осло предмета, похожего на бомбу. Полиция нашла взрывное устройство около станции метро "Гренланн". Саперы уничтожили бомбу на месте. По данным полиции, это было примитивное взрывное устройство небольшой мощности.

На странице посольства РФ в Осло в Facebook несколько часов назад появилось сообщение о том, что в воскресенье, 9 апреля, во время состоявшейся по инициативе дипмиссии встречи представители Полицейской службы безопасности Норвегии заявили о задержании гражданина РФ 2000 года рождения. Однако, уточнили в посольстве, норвежские власти пока не представили документы, подтверждающие российское гражданство задержанного, пообещав это сделать в ближайшее время.

По данным посольства, задержанному, который проживает в Норвегии с родителями, инкриминируется незаконное хранение взрывчатых веществ. Подозреваемому предоставлен норвежский адвокат. "Посольство находится в тесном контакте с норвежскими компетентными органами", - говорится в сообщении.

В другом сообщении российской внешнеполитической миссии говорится, что, "со слов адвоката, задержанный отказывается от любых контактов с сотрудниками консульского отдела посольства". "Тем не менее посольство официально запросило норвежские власти относительно организации встречи сотрудника консульского отдела с несовершеннолетним гражданином России", - отметили дипломаты.

Адвокат задержанного россиянина сообщила РБК, что в понедельник суд решит вопрос о заключении его под стражу. Она отказалась сообщить подробности о личности подозреваемого.

Службы безопасности Норвегии и Швеции проверяют возможную связь задержанного с террористом, устроившим на прошлой неделе теракт в Стокгольме, унесший жизни четырех человек.

Норвежские власти на два месяца повысили уровень угрозы теракта в стране с "возможного" до "вероятного" в связи с последними нападениями. Об этом сообщила журналистам в понедельник глава службы внутренней разведки страны Бенедикте Бьернланд.