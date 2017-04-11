Галерея: почему жителям Эстонии не подходит паром «Принцесса Анастасия»?

Вот «Анастасия» пришвартовалась на обновленном причале А-терминала. Ее не узнать: красивые разноцветные силуэты с видами Италии изображены на одном борту, российские достопримечательности - на другом. На корме развевается итальянский флаг и значится порт приписки: Napoli. Дело в том, что теперь российская паромная компания «St.Peter Line» управляет этой красавицей совместно с итальянским круизным оператором «Moby», образовав новое предприятие «Moby SPL».

За штурвалом обновленного парома - капитан-итальянец, на кухне – шеф-итальянец. Российские коллеги-журналисты уже назвали «Принцессу Анастасию» итальянским островом в Балтийском море. Все бы хорошо: пресс-конференция на борту была интересной, кофе – отличным, закуски - сытными, игристое вино – холодным, а сам паром сиял хромом и мрамором. Но дело в том, что маршрут круиза по Балтике, который предложила в этом сезоне компания, жителям Эстонии не подходит.

Поясню. Паром вечером выходит из Санкт-Петербурга, утром следующего дня на полтора часа заходит в Хельсинки, затем прибывает в Таллинн, а вечером отправляется в Стокгольм. День туристы проводят в шведской столице, на следующее утро «Анастасия» вновь прибывает в Хельсинки и оттуда уже домой, в Россию.

Поняли, где собака порылась? В Стокгольм, если приспичит, мы с вами можем отправиться на привычном «Таллинке», что дешевле. До Хельсинки российским паромом добираться нет никакого смысла: паспортный контроль и прохождение таможни отнюдь не стимулируют поездку через Финский залив на медленном круизном судне, когда теперь можно за час сорок пять минут домчаться на новом катамаране Viking Line. В общем, неудобно.

Нет, все понятно: компания заботится прежде всего об удобстве российских путешественников, но коли пресс-конференция по поводу возобновления круизного сообщения на Балтике проводилась в Таллинне, портал Rus.Postimees должен был высказаться. И высказался.

Безусловно, очень популярной среди жителей Эстонии могла бы стать возможность 72 часа находиться в Санкт-Петербурге без визы. Граждане Эстонии независимо от национальности любят прекрасный Петербург и хотят бывать там, не обременяя себя стоянием в очереди на границе в Нарве и оплачивая дорогостоящую визу. Но сейчас сделать это морским путем мы с вами можем только через Хельсинки, что влечет за собой дополнительные расходы и впустую потраченное время.

«Подумайте о нас тоже! Три дня в Питере с ночевкой в комфортабельной каюте на таком прекрасном пароме – мы просто мечтаем о такой возможности!» - вскричал наш корреспондент.

Своим ответом директор «Moby SPL» Сергей Котенев нас обрадовал: «Мы надеемся, что летом у нас появится еще одно судно: оно будет совершать короткие круизы по Балтике, которые понравятся жителям Эстонии».

Мы тоже на это надеемся!