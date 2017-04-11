Россияне строят очень быстро и дешево: смотрите фото

Речь идет не о мини-доме: этот дом имеет площадь 110 квадратных метров. В нем восемь комнат.

Фото: Bio Architects

Российское архитектурное бюро Bio Architects проектирует модульные дома: сначала молодая пара решила купить у них дом площадью 40 м2, а когда жилище было со всех сторон протестировано, клиенты решили расширить дом.

Фото: Bio Architects

Фото: Bio Architects

Если в будущем им и этой площади станет мало, ничто не мешает увеличить дом еще раз. В этом-то и заключается преимущество модульных домов!

Фото: Bio Architects

Владельцы дома волновались, как он переживет российскую зиму, но ничего страшного не произошло. Фасад построенного в стиле американских лесных домов особняка почти сплошь из стекла, и благодаря этому в доме много дневного света.

Фото: Bio Architects

Фото: Bio Architects

Установка дома заняла всего десять дней, а его стоимость - 80 000 евро, что для дома такой площади и такого качества - совсем не много.

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