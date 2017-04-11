Быстрый рост экономики начнется через пять лет, нас ждет промышленная революция

В интервью, которое эксперт дал Postimees после доклада, он заметил, что в ближайшие годы рост мировой экономики будет все еще медленным, однако лет через пять-семь начнет быстро ускоряться.

- Мировые финансовые рынки находятся в странном положении. Рисков, особенно политических, очень много, но несмотря на это рынки бьют новые рекорды. Почему?

- Потому что для рынков всегда важнее всего был рост экономики. Это намного важнее политики. Рынки базируются на экономике. Заголовки прессы склонны больше говорить о Трампе или о том, что произойдет на президентских выборах во Франции, но рынки больше интересует то, что на самом деле происходит в экономике.

Сейчас мы впервые после семилетнего перерыва видим, что экономика стала расти почти везде – у США дела идут лучше, у Китая, у Индии. Если взглянуть на экономику, мы увидим, что изнутри она тоже выглядит лучше. Чувство уверенности потребителей стало значительно крепче, чем годом ранее – как в Европе, так и в США и вообще в мире.

То, как идут дела в экономике, намного важнее, чем то, чего мы боимся в политике. Брекзит – очень важная тема в СМИ, как и Трамп, но это не так важно для рынков акций.

- Почему дела в европейской экономике идут лучше? В Эстонии экономисты и аналитики почти пришли к консенсусу, что вялая финансовая политика центробанков, то есть печать денег, - от лукавого. Но теперь мы видим, что это все же принесло пользу.

- Печать денег не была чем-то прекрасным, но и не слишком навредила. Она предотвратила события, которые могли бы окончиться катастрофой.

С печати денег начался рост экономики США, и там экономика начала расти раньше, где-то через два года стала расти и европейская экономика. Кажется, печать денег послужила толчком к экономическому росту, но мы пока точно не знаем, действительно ли это было так.

Важнее всего, что экономика вновь встала на правильные рельсы. Теперь вопрос в плохих последствиях печати денег, которые мы, возможно, увидим. Возможно, процентные ставки слишком низки, а цены на жилье во многих местах слишком высоки. Поскольку печатать деньги нельзя вечно, процентные ставки будут оставаться очень низкими не слишком долго, иначе могут возникнуть проблемы. Например, проблемы с инфляцией, может быть, цены на имущество слишком задраны, а может быть, - цены на акции, и все это может снова упасть.

- Критики денежной эмиссии говорят, что из-за этого цены на имущество слишком выросли, но структурные проблемы при этом не решены, особенно в Европе.

- Это хорошее замечание, поскольку рост производительности был довольно небольшим. Может быть, в долгосрочной перспективе было бы лучше, если бы кризису дали усугубиться, тогда, вероятно, были бы решены и структурные проблемы. Сейчас очень сложно сказать, случилось бы так или нет. В Европе по-прежнему есть проблемы: по-прежнему слишком велико долговое бремя, по-прежнему невысока производительность и т.д.