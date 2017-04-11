Эхо терактов: КаПо назвала самых опасных людей

Полиция безопасности (КаПо) в свете стокгольмского теракта отмечает, что люди, которые ходатайствуют о виде на жительство и получают негативный ответ, представляют повышенный риск для безопасности.
По словам пресс-секретаря КаПо Харри Пуусеппа, люди, вид на жительство которых не был продлен и кто по-прежнему находится в стране, могут из чувства обиды испытывать желание отомстить, сообщает Postimees.ee.
При этом, несмотря на то, что теракты в Санкт-Петербурге и Стокгольме совершили выходцы из Средней Азии, он не считает правильным навешивать ярлыки на людей из определенных стран и регионов.
«Детально анализировать последние события еще слишком рано, но по-прежнему стоит вопрос об успешности интеграции», - считает Пуусепп.
По его словам, если в Эстонию приедет потенциальный террорист, о котором нет информации ни у эстонских спецслужб, ни у партнеров, то нам должно сильно повезти, чтобы мы смогли предотвратить теракт.
При этом пресс-секретарь КаПо отметил, что уровень террористической угрозы в Эстонии по-прежнему низкий. Однако, несмотря на то, что вероятность террористического акта низкая, полностью его исключать нельзя.