Эхо терактов: КаПо назвала самых опасных людей

По словам пресс-секретаря КаПо Харри Пуусеппа, люди, вид на жительство которых не был продлен и кто по-прежнему находится в стране, могут из чувства обиды испытывать желание отомстить, сообщает Postimees.ee.

При этом, несмотря на то, что теракты в Санкт-Петербурге и Стокгольме совершили выходцы из Средней Азии, он не считает правильным навешивать ярлыки на людей из определенных стран и регионов.

«Детально анализировать последние события еще слишком рано, но по-прежнему стоит вопрос об успешности интеграции», - считает Пуусепп.

По его словам, если в Эстонию приедет потенциальный террорист, о котором нет информации ни у эстонских спецслужб, ни у партнеров, то нам должно сильно повезти, чтобы мы смогли предотвратить теракт.

При этом пресс-секретарь КаПо отметил, что уровень террористической угрозы в Эстонии по-прежнему низкий. Однако, несмотря на то, что вероятность террористического акта низкая, полностью его исключать нельзя.