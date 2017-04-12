Слухи заставляют беженцев пускаться в бега

В начале года среди доставленных в Эстонию военных беженцев начали распространяться слухи, что Германия не будет высылать обратно приехавших в страну беженцев в то европейское государство, где им был выдан вид на жительство. Поверив в это, многие обосновавшиеся в Эстонии семьи начали паковать чемоданы.
«Этот миф связали с Дублинской конвенцией», - сказал председатель правления MTÜ Pagulasabi Ээро Янсон. Он напомнил, что в 2015 году Германия сообщила, что в случае жителей Сирии она отказывается от применения Дублинской конвенции.
Данная конвенция говорит о том, что подать ходатайство о приюте беженец может только в той стране Европейского союза, которая была первой, куда он прибыл. За этого беженца отвечает так же страна, которая выдала ему вид на жительство. Это значит, что если беженец с видом на жительство в Эстонии решил собрать свои вещи и переехать, например, в Германию, то его обязаны выслать обратно в Эстонию. То же действует и в отношении тех, кто просит об убежище и ожидает решения своего вопроса: если в это время он уедет из Эстонии, то в теории в пределах Европы его должны будут отправить обратно.
В позапрошлом году Германия сообщили, что если ходатайствующий об убежище в Греции сириец уже каким-то образом добрался до Германии, то его не будут высылать обратно в Грецию. «Было решено, что такие вопросы станут решать дальше в Германии», - напомнил Янсон.
Но в начале этого года в зарубежных СМИ была распространена новость о том, что с середины марта Германия вновь начнет высылать людей обратно в Грецию. Немецкая пресса писала в январе, что этими поправками, по сути, перезапускается система, работавшая еще с 2011 года: Германия вновь начнет высылать просящих об убежище обратно в Грецию, поскольку там проводится производство по их делам.
Среди эстонских беженцев начало распространяться мнение, что осталась последняя возможность уехать в Германию. «Возник миф, что если сейчас уехать в Германию, то обратно оттуда не вышлют, и там можно будет ходатайствовать о приюте, - объяснил Янсон. – Этот миф был ложью, поскольку попытки уже были, но миф продолжал жить своей жизнью».
В качестве наказания домой не отправят
Откуда началось распространение этой ложной информации, не ясно, но живущие в Эстонии беженцы, насколько это известно Министерству социальных дел, находятся между собой в тесном контакте. Это дало возможность слухам быстро распространяться.
Помощникам беженцев, после получения информации о распространении слухов, пришлось проделать большую разъяснительную работу. В инфолистке на арабском и английском языках, в числе прочего, заново пришлось перевести информацию, связанную с поездками. «Все, кто выразил хотя бы минимальное желание ехать по Европейскому союзу, получил эту информацию. Все они теперь уезжают, зная о рисках, и имея информацию о том, что данные, которые они откуда-то получили, не отвечают действительности», - сказал Янсон.
Он верит, что дальше число уезжающих из-за этого снизится. «Можно думать, что в какой-то момент все эти люди вернутся назад», - добавил он.
На данный момент по Европейскому союзу «путешествует» 31 человек, то есть шесть семей. Одна из этих семей расторгла и договор об аренде жилья.
Беженцы не обязаны никого оповещать о своих планах куда-то поехать, и могут находиться за пределами Эстонии за один раз до 90 дней. Этого времени пока никто не превысил – первая семья уехала отсюда в феврале.
В то же время возникает угроза, что у людей появятся долги за квартиру, поскольку у них нет возможности ходатайствовать о прожиточном пособии, а также являться на консультации в Кассу страхования от безработицы.
Есть и еще один вопрос, что будет, если через несколько месяцев беженцы сами вернутся в Эстонии или их сюда вышлют? Если у них на родине по-прежнему идет война, то в качестве, так называемого, наказания за нарушения правил, их все же туда никто не отправит.
По заверениям Министерства социальных дел, тогда каждую историю придется рассматривать отдельно, и обсуждать возможные варианты с самоуправлением. С большой долей вероятности государство не будет помогать в поиске жилья. В крайнем случае, самоуправление может подыскать социальную жилплощадь.
Иракская семья уехала окончательно
На основании европейского плана переселения на данный момент в Эстонию доставлены 120 человек, из которых на родину добровольно уехала одна иракская семья, состоящая из шести человек.
Отец семейства уехал из Эстонии в январе этого года, а на прошлой неделе за ним отправилась мать с четырьмя детьми, один из которых родился в Эстонии.
«После возвращения в страну происхождения международная защита для этой семьи закончится. Желание вернуться домой у этой семьи было добровольным и основано на отсутствии опасности у них на родине», - сказала руководитель по политике международной защиты Министерства социальных дел Трийн Рааг.
У семьи за спиной был долгий путь через Турцию и Грецию, о котором они рассказали Postimees осенью прошлого года.