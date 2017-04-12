Слухи заставляют беженцев пускаться в бега

«Этот миф связали с Дублинской конвенцией», - сказал председатель правления MTÜ Pagulasabi Ээро Янсон. Он напомнил, что в 2015 году Германия сообщила, что в случае жителей Сирии она отказывается от применения Дублинской конвенции.

Данная конвенция говорит о том, что подать ходатайство о приюте беженец может только в той стране Европейского союза, которая была первой, куда он прибыл. За этого беженца отвечает так же страна, которая выдала ему вид на жительство. Это значит, что если беженец с видом на жительство в Эстонии решил собрать свои вещи и переехать, например, в Германию, то его обязаны выслать обратно в Эстонию. То же действует и в отношении тех, кто просит об убежище и ожидает решения своего вопроса: если в это время он уедет из Эстонии, то в теории в пределах Европы его должны будут отправить обратно.

В позапрошлом году Германия сообщили, что если ходатайствующий об убежище в Греции сириец уже каким-то образом добрался до Германии, то его не будут высылать обратно в Грецию. «Было решено, что такие вопросы станут решать дальше в Германии», - напомнил Янсон.

Но в начале этого года в зарубежных СМИ была распространена новость о том, что с середины марта Германия вновь начнет высылать людей обратно в Грецию. Немецкая пресса писала в январе, что этими поправками, по сути, перезапускается система, работавшая еще с 2011 года: Германия вновь начнет высылать просящих об убежище обратно в Грецию, поскольку там проводится производство по их делам.

Среди эстонских беженцев начало распространяться мнение, что осталась последняя возможность уехать в Германию. «Возник миф, что если сейчас уехать в Германию, то обратно оттуда не вышлют, и там можно будет ходатайствовать о приюте, - объяснил Янсон. – Этот миф был ложью, поскольку попытки уже были, но миф продолжал жить своей жизнью».

В качестве наказания домой не отправят

Откуда началось распространение этой ложной информации, не ясно, но живущие в Эстонии беженцы, насколько это известно Министерству социальных дел, находятся между собой в тесном контакте. Это дало возможность слухам быстро распространяться.

Помощникам беженцев, после получения информации о распространении слухов, пришлось проделать большую разъяснительную работу. В инфолистке на арабском и английском языках, в числе прочего, заново пришлось перевести информацию, связанную с поездками. «Все, кто выразил хотя бы минимальное желание ехать по Европейскому союзу, получил эту информацию. Все они теперь уезжают, зная о рисках, и имея информацию о том, что данные, которые они откуда-то получили, не отвечают действительности», - сказал Янсон.

Он верит, что дальше число уезжающих из-за этого снизится. «Можно думать, что в какой-то момент все эти люди вернутся назад», - добавил он.