Эстонских военнослужащих выгнали спать в палатки, чтобы освободить в казармах места для французских солдат

Вчера десять срочных служащих были направлены с происходящих в лесу учений обратно в палаточный городок на вспомогательные работы - прошедший в понедельник шторм опрокинул несколько палаток, и их нужно было устанавливать вновь.

"Против природы ничего не сделаешь - у домов и крыши слетают, и ничего необыкновенного в этом нет. В палатках никого не было, никто не пострадал", - сказал штабной фельдфебель первой пехотной бригады Андреас Ребане.

Служащая Катрин Виллаков из Выру, которую вчера тоже отправили устанавливать палатки, сказала, что учениями довольна. "Я хотела проверить, на что я способна, мне это интересно", - объяснила девушка свой приход в вооруженные силы, добавив, что не считает дни в ожидании, когда срочная служба закончится. Наоборот - она думает о том, чтобы поступить на действительную военную службу.

В отличие от нее срочный служащий Сандер Келнер говорит, что, как и многие другие, хочет поскорее вернуться домой. "Когда мы узнали, что из-за союзников нам придется переезжать, это был, конечно, сюрприз-сюрприз", - заметил он.

Штабной фельдфебель Ребане пояснил, что в связи с прибытием союзников в Тапа было целесообразно перенести предшествующие "Весеннему шторму" учения на две недели раньше - в начало апреля. А на центральном полигоне установили 90 палаток, в которых можно разместить 640 солдат. Когда в учениях наступает перерыв, на пару дней возвращаются сюда. В палатках есть печи, - добавил Ребане. - На выходных отправим как можно больше солдат домой, чтобы они были мотивированы. Только единицы останутся в городке, потому что кто-то должен его охранять".

Постоянно в городке находится команда примерно из десяти военнослужащих, которые сменяются в порядке ротации. Их задача - обеспечить городок дровами и водой.

Военные палатки, находящиеся в распоряжении Сил обороны, прибыли в Эстонии из Швеции, у нас их используют примерно 15 лет. В палатке вокруг печи помещаются до десяти человек, в лагере спят на матах, а в тех палатках, что в военном городке, стоят раскладушки. В палатку можно провести электричество.