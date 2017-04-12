Число погибших в результате взрыва в Петербурге увеличилось до 15 человек

Количество погибших в результате теракта в метро Санкт-Петербурга выросло до 15 человек (включая предполагаемого террориста), сообщила «Интерфаксу» вице-губернатор города Анна Митянина.

По ее словам, в больнице умер один из пострадавших при взрыве, находившийся в тяжелом состоянии. Он был помещен в клинике Военно-Медицинской академии.