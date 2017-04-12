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Число погибших в результате взрыва в Петербурге увеличилось до 15 человек

Rus.Postimees.ee
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Цветы и свечи на месте теракта в Санкт-Петербурге. | ФОТО: ALEXANDER ZEMLIANICHENKO/AP/Scanpix

В среду, 12 апреля, в больнице умер один из пострадавших при взрыве в метро в Санкт-Петербурге. Число жертв теракта, таким образом, выросло до 15 человек, пишет РБК.

Количество погибших в результате теракта в метро Санкт-Петербурга выросло до 15 человек (включая предполагаемого террориста), сообщила «Интерфаксу» вице-губернатор города Анна Митянина.

По ее словам, в больнице умер один из пострадавших при взрыве, находившийся в тяжелом состоянии. Он был помещен в клинике Военно-Медицинской академии.

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