Депутат Бородич: на ежегодник КаПо есть общественный заказ

Я дня выхода ежегодника КаПо не жду. Это не такой день календаря, как Рождество или Новый год, которого ждешь, который заранее планируешь, который вызывает какие-то эмоции. И если бы сегодня в СМИ не написали, что вышел ежегодник, думаю, я бы его и не заметил. Но поскольку СМИ подогревают интерес к этой книге, волей-неволей заинтересовываешься: какие события в ней отражены в этом году.

Мне сложно сказать, нужен ли ежегодник КаПо вообще, я далек от этой профессии, скажем так. В свое время я узнал, что такие ежегодники публикуются во многих странах – силовой институт дает понять, что происходит в сфере его деятельности, какие есть рекомендации в сфере внутренней безопасности, например. А если судить по интересу к ежегоднику СМИ, это у нас самая ожидаемая книга года. Значит, есть общественный заказ!