Ликвидацию Вана-Каламаяской гимназии для взрослых оспорили в суде

С жалобой в Таллиннский административный суд обратились как сами ученики, так и родители учащихся гимназии для взрослых, сообщила корреспонденту портала rus.err.ee пресс-секретарь суда Аннели Вилу.

Они требует отменить постановление столичного городского собрания от 17 ноября прошлого года, согласно которому с 1 сентября школа для взрослых будет объединена с Линнамяэским русским лицеем и прекратит свое существование как независимая единица.

Суд рассмотрит жалобу 16 мая.

В здании Вана-Каламаяской школы в Пыхья-Таллинне после ремонта планируется разместить младшеклассников из гимназии Густава Адольфа.