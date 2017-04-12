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Ликвидацию Вана-Каламаяской гимназии для взрослых оспорили в суде

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: JAANUS LENSMENT/POSTIMEES/PM/SCANPIX BALTICS

Свыше 40 человек через суд требуют отменить запланированное столичными властями объединение Вана-Каламаяской гимназии для взрослых и Линнамяэского русского лицея.

С жалобой в Таллиннский административный суд обратились как сами ученики, так и родители учащихся гимназии для взрослых, сообщила корреспонденту портала rus.err.ee пресс-секретарь суда Аннели Вилу.

Они требует отменить постановление столичного городского собрания от 17 ноября прошлого года, согласно которому с 1 сентября школа для взрослых будет объединена с Линнамяэским русским лицеем и прекратит свое существование как независимая единица.

Суд рассмотрит жалобу 16 мая.

В здании Вана-Каламаяской школы в Пыхья-Таллинне после ремонта планируется разместить младшеклассников из гимназии Густава Адольфа.

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