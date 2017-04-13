Видео: США испытывает разрушительное супероружие на случай войны с Россией

И США, и Россия испытали на случай потенциальной войны друг с другом супермощное оружие, подобного которому на поле боя еще не видели, пишет Defence One. У России в арсенале имеются небольшие тактические ядерные боеголовки, которые стремятся делать все меньше и меньше. В противовес этому США работает над созданием боеголовок Kinetic Energy Projectile (KEP), которые впервые были испытаны в 2013 году.

КЕР представляет собой боезаряд в вольфрамовой оболочке, который может двигаться к мишени со скоростью, в три раз превышающей скорость звука. «Представьте себе большой дробовик, из которого выстрелили со скоростью 3-6 Маха», - описал оружие генерал-майор Уильям Хикс на конференции по энергетике Booz Allen Hamilton две недели назад.

Руководитель программ вооружения лаборатории Lawrence Livermore Рэнди Симпсон пояснил, что объект, движущийся с такой скоростью, уже при столкновении выделяет намного больше энергии, чем боезаряд, который он несет. “Lawrence спроектировал его таким образом, чтобы как можно меньшие предметы могли его пережить, - сказал Хикс. – Если ты находишься в танке с тяжелой броней, возможно, ты останешься жив, но твой танк будет разрушен. Все, что менее защищено, будет полностью уничтожено».

Генерал подчеркнул, что технология находится в стадии концепции, и реально программа еще не запущена. В качестве платформы кинетического снаряда Хикс предложил тактическую ракетную систему Lockheed Martini M270 MLRS (Multiple Launch Rocket System).

В октябре 2013 года ВВС США сообщили об испытаниях снаряда на полигоне в Нью-Мексико, где попытались достигнуть скорости в 3 Маха. Испытания прошли успешно, показав, что дизайн эффективен. Возникает вопрос, зачем привыкшим к точному оружию американцам вкладывать миллиарды долларов в столь мало управляемое оружие? Ответ заключается в наличии у россиян тактического ядерного вооружения. “Русские сохранили свое небольшое ядерное вооружение, а мы нет”, - заявил Хикс. По неподтвержденным данным, у российской стороны насчитывается 2000-5000 единиц тактического ядерного оружия.

По словам главы Института Потомака Филипа Карбера, русские прикладывают много усилий к разработке ядерных минибоеголовок мощностью менее килотонны, вкладывая в это огромные средства. Такие боеголовки можно было бы запускать из артиллерийских и даже из 152-миллиметровых танковых орудий.

“Русским объявили, что преемник их танка “Армата” будет использовать 152-миллиметровое орудие, из которого можно будет стрелять ракетами с ядерными боеголовками. Они планируют построить ядерный танк в прямом смысле этого слова”, - предупредил Карбер.