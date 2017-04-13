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До и после: как заброшенный сарай превратился в дом

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: designsponge.com

Сарай - не самое привлекательное место для жизни. Однако и из него можно сделать конфетку, особенно если он построен из крепких досок и довольно вместителен по площади, уверен портал Kodu.

Это даже не сарай! В нем держали коз! Только представьте, какой запах в нем стоял! Да и зайти было страшно из-за отсутствия окон и прогнившего пола.

Козий сарай во всей красе. Фото: designsponge.com

Семейство, жившее в доме по соседству, прибегло к помощи архитектора, преобразовало сарай в отличное жилье. Ах. да! Мы забыли уточнить, что дело происходило неподалеку от Нью-Йорка на ферме Ten Barn Farm.

Фото: designsponge.com

Фото: designsponge.com

Не обошлось и без проблем: по недосмотру архитектора коза съела чертежи, и пришлось их восстанавливать.

Фото: designsponge.com

Фото: designsponge.com

Фото: designsponge.com

Фото: designsponge.com

Фото: designsponge.com

Не были забыты и прежние обитатели сарая!

Фото: designsponge.com

Многочасовые обсуждения, посещения распродаж и блошиных рынков, а также чистый энтузиазм привели в конце концов к превращению сарая в полностью оборудованный, стильно обставленный и уютный дом. Еще больше фото находится ЗДЕСЬ!

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