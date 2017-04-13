Фото: очаровательная квартирка для молодой пары

Ну вот скажите, как это у них получается? Почему практически все парижские квартиры так очаровательны и привлекательны, независимо от их размера и цветовой гаммы интерьера?

Фото: pufikhomes.com

Французские дизайнеры умеют превращать в красивое и стильное жилье даже самые неудобные и ограниченные планировки. Эта мансардная квартира в шестом округе Париже в плане имеет удлиненную и узкую геометрию, но в результате именно это получилось очень удачно обыграть. Прекрасное жилое пространство для молодой пары!

Фото: pufikhomes.com

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