Фото: очаровательная квартирка для молодой пары
13 апреля 2017 г., 17:30
Специализированный сайт Pufikhomes.com делится с нами своими впечатлениям о работе французского архитектурного бюро GCG Architectes на примере одной милой квартиры.
Ну вот скажите, как это у них получается? Почему практически все парижские квартиры так очаровательны и привлекательны, независимо от их размера и цветовой гаммы интерьера?
Фото: pufikhomes.com
Французские дизайнеры умеют превращать в красивое и стильное жилье даже самые неудобные и ограниченные планировки. Эта мансардная квартира в шестом округе Париже в плане имеет удлиненную и узкую геометрию, но в результате именно это получилось очень удачно обыграть. Прекрасное жилое пространство для молодой пары!
Фото: pufikhomes.com
Остальные фотографии смотрим ЗДЕСЬ.