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Реконструкция таллиннского перекрестка Хааберсти начнется в мае

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Nordecon

Совсем скоро в Таллинне начнется реконструкция перекрестка Хааберсти, в ходе которой появятся виадук и подземный переход, но на время стройки горожанам стоит готовиться к серьезным затруднениям в перемещении на транспорте.

Перекресток Хааберсти - один из самых оживленных транспортных узлов столицы, поскльку сюда стекаются машины как из Ыйсмяэ, так и Какумяэ, Тискре, Табасалу, Кейла, пишет rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

Сегодня был подписан договор со строительной фирмой Nordecon, которая уже в следующем месяце должна начать работы. Появятся виадук, подземный пешеходный переход, расширится улица Вабаыхумуузеуми. Виадук, по словам представителей города, запустят в эксплуатацию уже к осени.

На время строительных работ пропускная способность перекрестка сильно уменьшится, но полностью закрывать его не будут.

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