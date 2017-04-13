Реконструкция таллиннского перекрестка Хааберсти начнется в мае

Перекресток Хааберсти - один из самых оживленных транспортных узлов столицы, поскльку сюда стекаются машины как из Ыйсмяэ, так и Какумяэ, Тискре, Табасалу, Кейла, пишет rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

Сегодня был подписан договор со строительной фирмой Nordecon, которая уже в следующем месяце должна начать работы. Появятся виадук, подземный пешеходный переход, расширится улица Вабаыхумуузеуми. Виадук, по словам представителей города, запустят в эксплуатацию уже к осени.

На время строительных работ пропускная способность перекрестка сильно уменьшится, но полностью закрывать его не будут.