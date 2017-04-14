Фото: работники завода пожаловались на нехватку парковочных мест
14 апреля 2017 г., 11:03
На этом заводе собирают новейшие модели автомобилей Tesla, но работникам гиганта электромобилестроения почти негде припарковаться.
Найти место для парковки на заводской автостоянке Tesla в Фримонте, штат Калифорния, США, является весьма непростой задачей, сообщает Postimees со ссылкой на BusinessInsider.
Существующий хаос хорошо виден на странице в Instagram под названием Tesla Parking Lot, которую ведет сотрудник завода Tesla.