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Фото: работники завода пожаловались на нехватку парковочных мест

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: instagram.com/teslaparkinglot

На этом заводе собирают новейшие модели автомобилей Tesla, но работникам гиганта электромобилестроения почти негде припарковаться.

Найти место для парковки на заводской автостоянке Tesla в Фримонте, штат Калифорния, США, является весьма непростой задачей, сообщает Postimees со ссылкой на BusinessInsider.

Существующий хаос хорошо виден на странице в Instagram под названием Tesla Parking Lot, которую ведет сотрудник завода Tesla.

good luck, maroon van. #boxedinattesla

Публикация от Tesla Parking Lot (@teslaparkinglot)

#tgif

Публикация от Tesla Parking Lot (@teslaparkinglot)

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