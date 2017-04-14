Фото: работники завода пожаловались на нехватку парковочных мест

Найти место для парковки на заводской автостоянке Tesla в Фримонте, штат Калифорния, США, является весьма непростой задачей, сообщает Postimees со ссылкой на BusinessInsider.

Существующий хаос хорошо виден на странице в Instagram под названием Tesla Parking Lot, которую ведет сотрудник завода Tesla.

good luck, maroon van. #boxedinattesla Публикация от Tesla Parking Lot (@teslaparkinglot) Июн 28 2016 в 10:24 PDT